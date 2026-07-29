Elon Musk, X'i (eski adıyla Twitter) yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp çok amaçlı bir "süper uygulamaya" dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Şirket, X Money adını verdiği bankacılık ve ödeme hizmetini ABD'de resmen kullanıma sundu.

26 Haziran'dan bu yana beta sürecinde test edilen X Money, şimdilik yalnızca X Premium ve Premium+ abonelerine sunuluyor. Hizmet kapsamında kullanıcılara faiz getirili ödül hesabı, Visa banka kartı ve kişiler arasında anında para transferi imkânı sağlanıyor.

Banka hizmeti ABD'de ücretli abonelere ücretsiz sunulacak

X'in açıklamasına göre hizmet, ABD'deki ücretli aboneler için ücretsiz olarak sunulacak. Kullanıcılar, platform üzerinden birbirlerine anında ve masrafsız para gönderebilecek. Ayrıca hesap sahiplerine yıllık yüzde 6'ya varan faiz sunulacak.

Hizmetin bankacılık altyapısı, New Jersey merkezli Cross River Bank tarafından sağlanıyor. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) kayıtlı olan banka sayesinde kullanıcıların mevduatları kişi başına 250 bin dolara kadar sigorta kapsamında korunuyor. X, farklı üye bankalara dağıtılan fon sistemi sayesinde bu korumayı kullanıcı başına 10 milyon dolara kadar çıkarabildiğini belirtiyor.

Bu adımla birlikte X, bankacılık hizmetlerini doğrudan platformuna entegre eden ilk büyük sosyal ağlardan biri oldu. Meta'nın Facebook, Instagram ve diğer platformlarında ödeme işlemleri genellikle PayPal, Hyperwallet veya geleneksel banka hesapları üzerinden yürütülürken, WhatsApp ve Messenger yalnızca kişiler arası ödeme desteği sunuyor.

Elon Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın almasından bu yana platformu, mesajlaşma, ödeme, finans ve diğer dijital hizmetleri tek çatı altında toplayan Çin merkezli WeChat benzeri çok amaçlı bir uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor. X Money'nin hayata geçirilmesi, bu hedef doğrultusunda atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.