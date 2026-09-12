Elon Musk’ın eski kız arkadaşı Ashley St Clair, milyarder girişimcinin kendisine çocuk sahibi olmak istemesinin gerekçesini bir mesajla açıkladığını öne sürdü. St Clair, Musk’ın “iç savaş çıkmadan önce bir sürü çocuğa ihtiyacı olduğunu” söylediğini iddia etti.

St Clair’in bu açıklaması, yönetmen Alex Gibney’nin Elon Musk’ı konu alan yeni belgeselinin Venedik Film Festivali’ndeki prömiyeri sırasında gündeme geldi.

Musk’ın uzun süredir nüfus artışı, medeniyetin geleceği ve insanlığın karşı karşıya olduğu riskler hakkında yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, St Clair’in sözleri özellikle dikkat çekti.

“İÇ SAVAŞ ÇIKMADAN ÖNCE ÇOK SAYIDA ÇOCUĞA İHTİYACI VARDI"

Ashley St Clair, Musk’ın kendisine çocuk sahibi olmak istediğini anlatırken bunun gerekçesini de açıkladığını söyledi.

St Clair’in aktardığına göre Musk, “İç savaş çıkmadan önce bir sürü çocuğa ihtiyacım var” şeklinde bir mesaj gönderdi.

İkili daha sonra 2024 yılında bir erkek çocuk sahibi oldu ancak ilişkileri ilerleyen dönemde sona erdi.

St Clair, belgeselde yalnızca Musk’ın kendisine yönelik sözlerini değil, X platformundaki faaliyetlerini de eleştirdi.

“GERÇEK DÜNYADA VAR OLMAYAN ALEVLERİ KÖRÜKLÜYOR"

St Clair’e, Musk’ın olası bir iç savaştan yalnızca endişe mi duyduğu yoksa X üzerinden böyle bir çatışmayı teşvik edip etmediği soruldu.

St Clair ise Musk’ın platformdaki faaliyetlerinin göz ardı edilemeyeceğini savundu.

“Her ne olursa olsun, X platformunda yaptığı şey göz ardı edilemez, çünkü gerçek dünyada var olmayan alevleri körüklüyor.”

St Clair’e göre Musk, X’i yalnızca bir sosyal medya platformu olarak kullanmıyor. Platformda oluşan tartışmaların ve paylaşımların gerçek dünyada da sonuçları olduğunu düşünüyor.

“X’e gelen tüm bu girdilerle gerçek dünyada etkiler yaratan bir şey oluşturuyor” diyen St Clair, Musk’ın bilinçli şekilde toplumsal bölünmeyi artırdığını öne sürdü.

Eski Trump destekçisi olduğunu belirten St Clair, geçmişteki siyasi aktivizminden de pişmanlık duyduğunu söyledi.

“Bence o, kasıtlı olarak bölünme yaratıyor ve bu durum düzenlenmezse veya dizginlenmezse ya da biz bu durumu bastırmak için üzerimize düşeni yapmazsak felaketle sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.

ALEX GİBNEY'DEN MUSK YORUMU

Elon Musk hakkında 3 yıl boyunca çalışan yönetmen Alex Gibney de Venedik galasında milyarderle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Enron, Vladimir Putin ve ABD ordusu gibi konuları mercek altına alan Gibney, Musk’ın medeniyetin çöküşü ve insanlığın geleceği üzerine yoğunlaşmasının çocukluk deneyimleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Gibney, Musk’ın Güney Afrika’daki çocukluk dönemine ilişkin, “Çok zor ve travmatik bir çocukluk geçirdi” dedi.

Yönetmen, Musk’ın geçmişte yaşadığı travmaları bugün tüm topluma yansıttığını düşündüğünü belirterek, “Eğer durumu psikanaliz edecek olursam, bir bakıma bu travmayı şimdi hepimize yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

3 yıl boyunca çekilen belgesel, Musk’ın internet girişimciliğinden elektrikli otomobillere, roket teknolojisinden siyasete uzanan yükselişini ele alıyor.

Gibney ise Musk’ın hikâyesinin klasik bir teknoloji başarı öyküsü olmadığını savunuyor.

Yönetmene göre Musk’ın hikâyesi, “yeni bir şişede eski bir şarap” gibi. Gibney, Musk’ın servet ve gücünün hisse değerlerini yükseltme süreciyle bağlantılı olduğunu öne sürerek onu “dolandırıcı, hisse senedi şişiricisinin hikayesine dönüşen” bir figür olarak tanımladı.