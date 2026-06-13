SpaceX’in Nasdaq borsasına girmesiyle dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, kamuoyuna yansıttığı sade yaşam anlatısına rağmen ABD’nin Teksas eyaletinde dikkat çekici büyüklükte bir emlak ağı kurdu. Wall Street Journal’ın kamu kayıtları ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Musk’a bağlı şirketler, Austin yakınlarındaki West Lake Hills bölgesinde birbirine yakın en az dört büyük evi kontrol ediyor.

840 METREKARE YÜZME HAVUZLU EVLER

Lüks yüzme havuzları, geniş yaşam alanları ve yüksek güvenlik sistemleriyle dikkat çeken bu evlerin her biri yaklaşık 560 ila 840 metrekare arasında değişiyor. Çıkmaz sokaklarda konumlanan mülklerin çevresinde yoğun güvenlik kameraları ve özel güvenlik önlemleri bulunuyor.

15 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bölgedeki emlak uzmanlarına göre söz konusu evler 2022–2025 yılları arasında farklı işlemlerle satın alındı. Bir mülk için yaklaşık 8 milyon dolar, bir diğeri için 10 milyon dolar ödendiği; diğer iki evin ise 15 milyon doların üzerinde değer taşıdığı tahmin ediliyor.

BİRBİRLERİNE YAKIN YAŞABİLECEKLERİ BİR DÜZEN

Musk ile ilişkili olduğu belirtilen bu yapılaşmanın yalnızca yatırım değil, aynı zamanda aile yaşamını aynı bölgede toplama amacı taşıdığı iddia ediliyor. Farklı ilişkilerden çocukları bulunan Musk’ın, bazı aile bireylerinin birbirine yakın yaşayabileceği bir düzen kurmaya çalıştığı öne sürülüyor.

İHTİYAÇLAR SİPARİŞLE SAĞLANIYOR

Musk’a yakın bazı isimlerin aktarımlarına göre evlerin iç tasarımı oldukça sade ve “steril” bir görünüme sahip. Günlük ihtiyaçların büyük bölümünün dışarıdan siparişlerle karşılandığı ve bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ifade ediliyor.

‘HİÇ EVİM OLMAYACAK’

Tesla ve The Boring Company faaliyetlerinin yoğunlaştığı Austin çevresinde, Musk bağlantılı şirketlerin yeni arazi alımları ve inşaat projeleri de dikkat çekiyor. Bu durum, Musk’ın hem iş hem özel yaşamını aynı coğrafyada merkezileştirme eğilimini güçlendiriyor.

50 BİN DOLARLIK MÜTEVAZI EV

Haberde öne çıkan en kritik nokta ise Musk’ın yıllardır dile getirdiği “mülk sahibi olmama” söylemiyle ilgili oldu. Musk, 2021 yılında ana konutunun Boca Chica bölgesinde SpaceX’ten kiralanan yaklaşık 50 bin dolarlık mütevazı bir ev olduğunu açıklamıştı.