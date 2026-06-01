Rihanna’nın markası tarafından hazırlanan son koleksiyon tanıtımında Vivian Wilson’ın yer alması moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Daha önce de markanın farklı kampanyalarında boy gösteren Wilson, bu kez yeni koleksiyon için kamera karşısına geçti.

Wilson’ın, modellik kariyerine son dönemde hız verdiği ve daha önce Teen Vogue kapağında yer alarak dikkat çektiği biliniyor. New York Moda Haftası’nda da podyuma çıkan genç model, kariyerinin başında yaşadığı çekingenlikten ve moda dünyasına uyum sürecinden daha önce verdiği röportajlarda söz etmişti.

Öte yandan Vivian Wilson, Elon Musk ile ilişkisine dair açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2022 yılında trans kimliğini açıklayan Wilson’ın, sonrasında ailesiyle bağlarını kopardığı ve Musk soyadını bıraktığı biliniyor.

Rihanna’nın markasıyla yapılan bu yeni iş birliği ise sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kampanya görselleri kısa sürede moda ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.