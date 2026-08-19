Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin üst kademesi, yörünge hareketini tamamlayarak 5 Ağustos’ta Ay yüzeyine çarptı. Firefly Aerospace şirketinin "Blue Ghost 1" görevi kapsamında Ocak 2025’te fırlatıldıktan sonra uzayda kalan otobüs büyüklüğündeki roket parçası, çarpışmanın ardından Ay yüzeyinde yeni bir krater oluşturdu.

97 KİLOMETRE ÖTEDEN TESPİT EDİLDİ

NASA’nın Ay Keşif Uydusu (LRO), olaydan yaklaşık 6 gün sonra gerçekleştirdiği hassas manevralarla çarpma bölgesini fotoğraflamayı başardı. Yaklaşık 97 kilometre yükseklikte ve saniyede bir mile yakın hızla seyreden uydunun dar açılı kamerasıyla elde edilen veriler, çarpışma sonucunda 18 metre genişliğinde ve 3 metreden daha az derinlikte bir kraterin oluştuğunu ortaya koydu.

Görüntülerde, yüzeyin altındaki taze maddelerin dışarı fırlamasıyla oluşan parlak alanlar ile kozmik etkilere maruz kalmış üst toprak katmanını temsil eden koyu çizgiler net bir şekilde görüldü.

UZAY ÇÖPÜ BİLİMSEL DENEYE DÖNÜŞTÜ

Uluslararası gökbilimciler ve uzmanların desteğiyle yürütülen takip sürecine Güney Kore’ye ait "Danori" uzay sondası da katıldı. NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesneler Çalışmaları Merkezi, roketin izlediği yörüngeyi hesaplayarak kraterin merkezini tam olarak belirledi.

Kullanılmış bir roket gövdesinin Ay’a düşmesiyle sonuçlanan bu olay, araştırmacıların nesne yörünge tahmin araçlarını test etmelerine ve yüksek hızlı çarpmaların Ay’ın alt katmanlarındaki maddeleri nasıl açığa çıkardığını incelemelerine olanak sağlayan gerçek bir bilimsel deneye dönüştü.