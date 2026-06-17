Dünyanın en zengin insanı unvanını uzun süredir elinde bulunduran ünlü iş insanı Elon Musk, kişisel servetinde daha önce küresel ölçekte hiç görülmemiş tarihi bir eşiği geride bıraktı. Havacılık ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in hisselerinde yaşanan hızlı değer kazancı, Musk’ın servetinin katlanarak artmasında ana itici güç oldu.

SpaceX’in piyasa değerinin e-ticaret devi Amazon’u geride bırakması ve kısa süreliğine teknoloji devi Microsoft’un da önüne geçmesi, ünlü milyarderin varlığına rekor düzeyde katkı sağladı.

SERVETİNE 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLASINI EKLEDİ

Uluslararası finans dergisi Forbes’un güncel verilerine göre, Elon Musk’ın toplam serveti salı günü saat 10:32 itibarıyla 1,4 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu baş döndürücü yükselişle birlikte Musk, sadece bir önceki işlem gününün kapanışına kıyasla servetine 100 milyar dolardan fazla eklemiş oldu.

RAKİPLERİYLE ARADAKİ FARK AÇILIYOR

Küresel zenginler listesindeki bu devasa büyüme, Musk ile takipçileri arasındaki makasın da daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde açılmasına neden oldu. Dünyanın en zengin ikinci ismi konumunda bulunan Google kurucularından Larry Page’in serveti yaklaşık 300 ile 314 milyar dolar bandında seyrediyor.

Elon Musk’ın serveti tam 1 trilyon dolar azalsa bile, Larry Page’in mevcut varlığının çok üzerinde kalmaya devam ediyor. Musk’ın ulaştığı bu yeni finansal büyüklük, Nvidia kurucusu Jensen Huang ile Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in toplam servetini de geride bırakarak küresel ekonomi tarihinde yeni bir dönüm noktası oluşturdu.