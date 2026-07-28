Yatırımcıların gözü, SpaceX'in 4 Ağustos'ta açıklayacağı bilanço sonuçlarına çevrildi. Artan yapay zekâ harcamaları ve çok sayıda hissenin satışa açılacak olması, şirket hisselerinde yeni bir düşüş dalgası yaşanabileceği endişelerini artırdı.

HİSSE FİYATI TARİHİ DİBİNE YAKLAŞTI

SPCX hisseleri pazartesi günü yüzde 1,36 gerileyerek 113,50 dolar seviyesine düştü. Gece işlemlerinde ise 110,89 doları gören hisse, 108,66 dolarlık tarihi dip seviyesine yaklaştı.

225,64 DOLARLA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Şirketin hisseleri, halka arz sonrası kısa sürede büyük yükseliş yaşamış ve 225,64 dolarlık zirve seviyeyi görmüştü. Ancak bu seviyeden başlayan düşüşle birlikte hisseler kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.

HALKA ARZ FİYATININ ALTINA GERİLEDİ

SpaceX, haziran ayında yaklaşık 639 milyon hissesini 135 dolar fiyattan yatırımcılara sunarak 85,7 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirmişti. İlk işlemlerde 225,64 dolara kadar yükselen hisseler, daha sonra düşüş trendine girdi.

Zirve seviyeden bu yana şirketin piyasa değerinde 1,2 trilyon doları aşan kayıp meydana geldi. Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık mevcut değerleme ise şirketin gelirleri ve kârlılığı üzerinden tartışılmaya devam ediyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 4 AĞUSTOS'TA

SpaceX, halka açık bir şirket olarak ilk kapsamlı finansal sonuçlarını 4 Ağustos'ta paylaşacak. Yatırımcılar özellikle Starlink'in performansı, fırlatma gelirleri, Starship projesinin geliştirme maliyetleri ve yapay zekâ yatırımlarını takip edecek.

Şirketin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 15 artışla yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. Aynı dönemde yapay zekâ bağlantılı sermaye harcamalarının ise 7,7 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Harcamaların artmaya devam etmesi veya kârlılık beklentilerinin karşılanmaması durumunda SpaceX hisselerinin 100 dolar seviyesinin altına gerileyebileceği değerlendiriliyor.