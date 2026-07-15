Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, rekor büyüklükteki halka arzının ardından beklentilerin aksine sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. HALKA ARZ FİYATINA KADAR GERİLEDİ Şirket hisseleri son üç işlem günündeki kayıpların ardından halka arz fiyatına kadar geriledi. SpaceX hisseleri salı gününü yüzde 2,2 değer kaybıyla 136,08 dolardan tamamladı. Böylece hisse fiyatı, yatırımcıların halka arz sırasında ödediği 135 doların yalnızca 1 dolar üzerinde kaldı. 850 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ Halka arz sonrası ulaştığı zirve seviyeden yaklaşık üçte bir oranında gerileyen SpaceX'in piyasa değerinden ise yaklaşık 850 milyar dolar silindi.

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