Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk ile ailesi arasındaki sular durulmuyor. Ünlü milyarderin uzun süredir arasının bozuk olduğu 22 yaşındaki trans kızı Vivian Wilson, İbiza'da katıldığı bir moda etkinliğinde kırmızı halıda yürürken İspanyol bir muhabirin babasıyla ilgili sorduğu soru üzerine röportajı öfkeyle terk etti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, muhabirin "Baban en iyisi, değil mi?" sorusuna şaşkınlıkla "Pardon?" yanıtını veren Wilson, sorunun tekrarlanması üzerine "Tamam" diyerek mikrofon başından hızla uzaklaştı.

Bu gergin anlar, teknoloji milyarderi ile kızı arasında yıllardır süregelen amansız savaşı yeniden dünya gündemine taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları olayın ardından ikiye bölündü.

Bir kesim Wilson'ı "Babasının parası ve şöhreti sayesinde o kırmızı halıda yürüyüp, sonra onun adı geçince sinirlenmekle" suçlarken, büyük bir kitle ise genç kadına hak verdi.

Destekçileri, Elon Musk'ın geçmişte kızı için "O öldü, uyanış (woke) virüsü yüzünden elimden kaydı gitti" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak röportajdaki soruyu "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

BABASINI HAYATINDAN ÇIKARDI

Babasıyla arasındaki bu derin uçurum aslında yeni değil. 2022 yılında mahkemeye başvurarak hem cinsiyetini hem de adını yasal olarak değiştiren Vivian Wilson, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde bağım kalmasın istiyorum" diyerek milyarder iş insanını hayatından tamamen çıkarmıştı.

Wilson daha sonra yaptığı açıklamalarda, çocukluğu boyunca Elon Musk'ın yanlarında olmadığını, kendisini kadınsı yönleri ve cinsel yönelimleri yüzünden acımasızca taciz ettiğini belirterek babasını "zalim ve narsist" olarak tanımlamıştı.

Elon Musk ise kızının bu tepkilerini, gittiği pahalı özel okullarda aldığı eğitime bağlayarak onun "tam bir komünist" olduğunu ileri sürmüştü.