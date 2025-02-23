ABD merkezli Alef Aeuronautics tarafından geliştirilen Model A isimli uçan araba, Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Elon Musk'ın yakından takip ettiği ve SpaceX'in yatırım yaptığı bu yenilikçi araç, hem karada hem de havada hareket edebilen tamamen elektrikli bir ulaşım çözümü sunuyor.

TRAFİKTE SIKIŞANLARA HAVALANMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Model A, 322 km karayolu menzili ve 177 km uçuş menzili ile dikkat çekiyor. Aracın en önemli özelliklerinden biri, trafikte sıkışan sürücülere dikey olarak havalanarak engelleri aşma imkanı tanıması. Sekiz kapalı rotordan oluşan özel tasarımı sayesinde, hava akışını optimize ederek stabil bir uçuş sağlıyor. Ayrıca kabin içindeki sistem, pilotun uçuş sırasında her zaman yatay konumda kalmasını garanti ediyor.

MODEL A'NIN FİYATI 300 BİN DOLAR

Şirketin açıkladığı bilgilere göre Model A'nın satış fiyatı 300 bin dolar olarak belirlendi. Şimdiden 3 bin 300'den fazla sipariş alan araç, yılın son çeyreğinde sahipleriyle buluşacak. Daha uygun fiyatlı bir versiyon olan Model Z ise 35 bin dolara satışa sunulacak ve dört kişilik kapasiteye sahip olacak.

GÜVENLİK VE DÜZENLEMELER TARTIŞMA KONUSU

Uçan arabanın test uçuşu büyük ilgi görse de güvenlik endişeleri ve yasal düzenlemeler hala soru işareti. Özellikle hava trafiğinin nasıl yönetileceği ve olası kazalarda hangi önlemlerin alınacağı konularında belirsizlik sürüyor.

Ancak Alef Aeronautics'in CEO'su Jim Dukhovny, uçan arabaların geleceğin ulaşımında devrim yaratacağını ve güvenlik konusunda en yüksek standartları karşılayacaklarını ifade etti.