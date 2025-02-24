Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow, Tesla satın alımına yöenlik sübvansiyonu durdurma kararı aldı. Kararın amacı siyasi olup Washington'a mesaj göndermek.

Belediye Başkanı bu kararla ABD ile yaşanan ticaret savaşını kınamak istiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mike Colle de Yorkdale Alışveriş Merkezi'nde açılan Tesla merkezini kapatmaya çalışıyor.

Kanadalı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Elon Musk'ın "Trump yönetimindeki en güçlü ikinci adam olduğu ve ayrıca Kanada ekonomisini mahvetmeye en kararlı görünen kişi olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişme kentin milyardere karşı mücadele başlattığını bedelinin de Tesla'nın ödeyeceği yorumlarına neden oldu.

Vatandaşlıktan çıkarılması için imza toplandı

Öte yandan binlerce kişi, Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolü nedeniyle Kanada'nın egemenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Kanada vatandaşlığının iptalini talep eden bir parlamento dilekçesini elektronik ortamda imzaladı.

Avam Kamarası'nda görüşülmeye başlanan dilekçe, Nanaimo, B.C.'li bir yazar olan Qualia Reed tarafından başlatıldı.

Musk'ı sert bir dille eleştiren NDP Milletvekili Charlie Angus, cumartesi akşamı itibarıyla Kanada genelinde 34.000'den fazla imza toplayan dilekçeyi destekliyor. Musk aslen Güney Afrikalı ama Regina doğumlu annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip. Dilekçede, milyarder iş adamı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan Musk'ın, Kanada'nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.