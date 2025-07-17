Elon Musk, yapay zeka projelerinde çalışmak üzere anime kızları konusunda uzman bir mühendis aradığını duyurdu.
Sosyal medyada hızla yayılan haber, anime tutkunları ve teknoloji meraklıları arasında büyük heyecan yarattı.
Başvurular için xAI’nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.
İşte Musk'ın verdiği ilan:
Maaş: Yıllık 440.000 USD (17.711.232 TL)
Görev: Anime estetiği ve kültürünü yapay zeka modellerine entegre etmek, özellikle anime karakter tasarımları ve hikayeleriyle uyumlu algoritmalar geliştirmek.
Aranan Nitelikler: Mühendislik alanında güçlü bir altyapı, yapay zeka ve makine öğrenimi bilgisi, anime kültürüne derin bir hakimiyet ve yaratıcı vizyon.