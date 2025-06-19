SpaceX'in 'Starbase' adını verdiği uzay merkezi bölgeye hem ekonomik fırsatlar hem de sarsıcı problemler getirdi. Ancak yerel halk artık sabrının sonuna gelmiş durumda: "Mars'a gitmek istiyorlar ya... Gitsinler! Biz sadece sahilimizi huzurla kullanmak istiyoruz" diyorlar.

SAHİLLER SARSILIYOR, CAMLAR PATLIYOR

SpaceX'in devasa fırlatma işlemleri 15 mil (yaklaşık 24 km) çapındaki evlerde camların patlamasına, doğa alanlarında yangınlara ve "erimiş beton yağmuruna" neden oluyor. Her fırlatma orta şiddette bir depreme eşdeğer sarsıntı yaratıyor.

Starbase tesisi, Boca Chica Doğa Parkı ve Las Palomas Yaban Hayatı Koruma Alanı gibi hassas bölgelerin tam sınırında yer alıyor. Bu da sadece insanları değil, nadir türlere ev sahipliği yapan ekosistemleri de tehdit ediyor.

"BİZİ HUZURUMUZLA BAŞ BAŞA BIRAKIN"

Rolling Stone dergisine konuşan yerel çiftçi Rene Medrana, bölge sakinlerinin duygusunu şu sözlerle özetledi:

"Bunlar Mars'a gitmek istiyor. Gitsinler! Biz sadece sahilimizde oturmak, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Burası hepimize ait olmalı."

Musk'ın varlığı bölgeye milyonlarca dolarlık yatırım getirdi. Bazı sakinler yeni iş imkanlarından ve ekonomik hareketlilikten memnun. Ancak diğerleri, bir zamanlar sessiz olan bu kıyı kasabasının kültürel dokusunun yok olduğunu savunuyor.

SpaceX'in "Mars'ı kolonileştirme" hedefi birçok kişi için hayranlık uyandırıcı... Ancak Boca Chica sakinleri için bu hayal; patlayan camlar, kapanan yollar ve yok olan doğayla özdeşleşiyor.

Yerel halkın mesaji ise oldukça açık:

"Uzaya çıkmak istiyorsanız, buyrun. Ama bizi burada huzurumuzla baş başa bırakın."