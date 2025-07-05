Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Amerikan halkının mevcut iki partili düzene güvenini kaybettiğini savunarak, “2’ye 1 oranında bir farkla, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Ülkenin yolsuzluk ve israfla iflasa sürüklendiğini belirten Musk, “Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kurulmuştur” açıklamasında bulundu.

Musk sahibi olduğu X'ten partisini şu ifadelerle duyurdu:

"2'ye 1 oranında bir farkla, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız!

Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz.

Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kurulmuştur."