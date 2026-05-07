OpenAI şirketinin eski yönetim kurulu üyesi Shivon Zilis, Elon Musk’ın teknoloji devine karşı açtığı dava kapsamında Oakland’daki federal mahkemede ifade verdi.

Silikon Vadisi’nde on beş yılı aşkın süredir risk sermayedarı olarak çalışan Zilis, hem Musk’ın Tesla ve Neuralink gibi şirketlerinde yöneticilik yaptı hem de OpenAI’nin kuruluş aşamasında danışmanlık üstlendi.

Mahkemedeki ifadesi, sadece şirketin ticari yapısındaki değişimlere değil, aynı zamanda Musk ile olan alışılmadık kişisel ilişkisine de ışık tuttu.

Zilis, bu süreçte Musk ile olan bağının nasıl dört çocuklu bir aile tablosuna dönüştüğünü detaylarıyla anlattı.

Zilis, ebeveynlik sürecinin 2020 yılında Musk’ın kendisine yaptığı sperm bağışı teklifiyle başladığını belirtti.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

O dönemde ebeveyn olma isteğini koruduğunu söyleyen Zilis, Musk’ın bağışçı olma önerisini kabul ettiğini anlattı.

Eski yönetim kurulu üyesi "Hala anne olmayı gerçekten istiyordum ve Elon o sıralarda bu teklifi getirdi. Ben de kabul ettim. O dönemde etrafındaki herkesi çocuk sahibi olmaya teşvik ediyordu ve benim çocuğum olmadığını fark etmişti. Bu yüzden bana bir bağışta bulunmayı teklif etti" dedi.

Zilis, sağlık sorunları nedeniyle normal bir evlilik ve aile planından uzaklaştığını ancak Musk’ın bugün çocuklarının hayatında haftada birkaç saat vakit geçiren aktif bir baba olduğunu ekledi.

Zilis'in OpenAI yönetim kurulundaki görevi, Musk’ın şirketten ayrılmasından sonra da uzun süre devam etti.

Bu durum, OpenAI avukatları tarafından bir çıkar çatışması ve Musk’a bilgi sızdırılması ihtimali olarak mahkemeye sunuldu.

Zilis, 2021 yılında doğan ikizlerinin babasının Musk olduğu bilgisini, aralarındaki gizlilik anlaşması gereği CEO Sam Altman’dan bir yıl boyunca sakladığını itiraf etti.

Bu gerçeği ancak basında bir haber çıkmak üzereyken açıkladığını belirten Zilis, buna rağmen yönetim kademesiyle dostluğunu 2023 yılına kadar sürdürdü.

OpenAI Başkanı Greg Brockman ise Zilis’e güvendiklerini ve onun Musk ile olan bağını profesyonelce yönetebileceğine inandıklarını dile getirdi.