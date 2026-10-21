Haziran ayında halka arz edilen SpaceX, temmuz-eylül dönemini kapsayan finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin geliri, 2025'in aynı çeyreğinde kaydedilen 5,6 milyar dolardan 14,6 milyar dolara yükseldi.

YAPAY ZEKA GELİRLERİNDE YÜZDE 830 ARTIŞ

SpaceX'in faaliyet alanları incelendiğinde en dikkat çekici büyüme yapay zeka segmentinde yaşandı. Bu alandaki gelir, yıllık bazda yüzde 830 artarak 7,6 milyar dolara çıktı.

Bağlantı hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 69 yükselişle 5,2 milyar dolara ulaşırken, uzay faaliyetlerinden sağlanan gelir yüzde 6 artarak 1,8 milyar dolar oldu.

ZARARDAN 4,4 MİLYAR DOLAR KARA GEÇTİ

Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde açıkladığı 1,05 milyar dolarlık net zararın ardından bu yılın aynı dönemini 4,4 milyar dolar net karla tamamladı. Hisse başına kar da geçen yılki 36 sentlik zarardan 35 sent kara dönüştü.

SpaceX'in gelir ve kar rakamlarının piyasa beklentilerini aşması da finansal sonuçlarda öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI 16 MİLYAR DOLARI AŞTI

SpaceX'in temmuz-eylül dönemindeki toplam sermaye harcaması 19,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bunun 16 milyar dolardan fazlası yapay zeka yatırımlarına ayrıldı.

Şirket, ocak-eylül döneminde toplam 113 fırlatma gerçekleştirdi. Yörüngedeki Starlink uydu sayısı 11 binin üzerine çıkarken, hizmetin kapsama alanındaki ülke sayısı 174'e ulaştı.

Starlink abone sayısı da büyümeyi sürdürdü. Haziran sonunda 12 milyon olan abone sayısı, eylül sonu itibarıyla 13,6 milyona yükseldi.

SPACE X'TEN 'SÜPER ZEKA' VURGUSU

Şirketin bilanço açıklamasında yapay zeka yerine "süper zeka" ifadesini kullanması dikkati çekti.

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, finansal sonuçlara ilişkin yatırımcı konferansında şirketin 2027 yılının sonunda yıllık gelirinin 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında olmasını beklediğini ifade etti.