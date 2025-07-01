ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk ile son tartışması skandal açıklamalara sahne oldu.

Tesla'nın milyarder CEO'su Elon Musk'ın ABD'de 3. bir ABD partisi kuracağı yönündeki açıklamasında sonra Musk'ın sınır dışı edilmesi çağrılarına yanıt veren Trump'ın sözleri gündeme oturdu.

Bir gazetecinin Musk'ın olası sınır dışı edilme ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Başkan, yönetimin konuya “bir bakacağını" söyledi.

Trump ayrıca Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia ederek “bundan çok daha fazlasını kaybedebileceği” uyarısında bulundu.

Bunun yanında Trump, Elon Musk'ın liderliğini yapmış olduğu Devlet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Trump, "Belki de DOGE'yi Musk'ın üzerine salmalıyız. DOGE, Musk'ı yemek için gelen canavar olabilir" diye konuştu.