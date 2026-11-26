SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'deki çocuklara yönelik hisse bağışı sözünü genişletti. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada her çocuğa iki SpaceX hissesi verileceğini, bunlardan birinin şirketten, diğerinin ise kişisel varlığından karşılanacağını duyurdu.

SpaceX'in açıklaması, hâlihazırda aktif olan Trump yatırım hesaplarını kapsıyor. Şirket, bu hesapların her birine yeni ihraç edilecek bir adet A sınıfı hisse vereceğini bildirdi. Musk da şirketin bağışlayacağı hisse sayısı kadar kişisel bağışta bulunacak.

EKİM AYINDAKİ SÖZÜNÜ GENİŞLETTİ

Musk, 19 Ekim'de ABD'deki her çocuğa 2027 yılında bir SpaceX hissesi vereceğini açıklamıştı. Şirketin de programa katılmasıyla çocuk başına verilmesi planlanan hisse sayısı ikiye çıktı.

Trump Accounts adı verilen vergi avantajlı yatırım hesapları, ABD'deki çocukların uzun vadeli birikim yapmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. Program kapsamında dağıtılacak hisselerin toplam sayısı, parasal değeri ve dağıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.