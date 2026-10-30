ABD'li milyarder Elon Musk sahibi olduğu X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların 2028 seçimlerinde Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlık yarışlarında "kesin zafer" kazanması ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi.

DEMOKRATLARA YÖNELİK İDDİALARINI SIRALADI

Demokratların seçimlerin tamamında başarı elde etmesi durumunda bazı siyasi ve idari değişikliklere gideceğini iddia eden Musk, Washington DC ile Porto Riko'nun eyalet statüsüne kavuşturulabileceğini öne sürdü. Musk ayrıca kalıcı bir çoğunluk oluşturmak amacıyla sınırların açılacağını ve ABD'de yasa dışı olarak yaşayan kişilere yasal statü verileceğini iddia etti.

Musk'ın gündeme getirdiği bir diğer iddia ise Yüksek Mahkeme'nin üye sayısının artırılması oldu. Bu adımların sonucunda ABD'nin "kalıcı bir tek partili devlete dönüşmesi ve demokrasinin sona ermesiyle sonuçlanacağı" görüşünü savundu.

CUMHURİYETÇİLERE OY ÇAĞRISI YAPTI

Bu ihtimalin önüne geçilmesi için 2029 yılında Senato'da 51 Cumhuriyetçi senatör bulunması gerektiğini savunan Musk, seçmenlere 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi senatör adaylarına oy verme çağrısında bulundu.

Musk paylaşımının devamında yaptığı başka bir açıklamada ise, "Bu, Amerika için oyunun sonu olurdu" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KAMPANYALARA YÜZ MİLYONLARCA DOLAR AKTARDI

CNN'in haberinde, Musk'ın 2026 yılında seçim kampanyalarına yaklaşık yarım milyar dolar kaynak aktardığı belirtildi. Bu miktarın, milyarderi modern Amerikan siyasetinin en büyük bağışçılarından ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen finansal destekçilerinden biri haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Musk, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağışlamıştı. Bu katkıyla seçim döneminin en fazla siyasi bağış yapan ismi olmuştu.

Öte yandan, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlerde Demokratların Senato veya Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması durumunda Musk ve şirketleri hakkında soruşturma başlatmayı planladıkları yönünde iddialar da gündeme gelmişti.