Projenin inşasının 2027 yılında başlaması, ticari faaliyetlerinin ise 2029'da devreye alınması planlanıyor. Taraflar anlaşmanın mali detaylarını açıklamazken, üretilecek elektriğin Tesla'nın Teksas'ta giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacağı belirtiliyor.

BÜYÜYEN ENERJİ İHTİYACINI GÜNEŞLE KARŞILAYACAK

Kuzeydoğu Teksas'ta kurulacak Lumen Farm, Tesla ile Zelestra arasındaki ABD'deki ilk büyük güneş enerjisi anlaşması olma özelliğini taşıyor. İki şirket daha önce İspanya'da da benzer bir elektrik alım anlaşmasına imza atmıştı. Yeni proje ise çok daha büyük ölçekte planlandı ve Tesla'nın santralin tüm üretimini uzun yıllar boyunca satın almasını öngörüyor.

Uzmanlara göre Tesla'nın bu adımı, yalnızca elektrikli otomobil üretiminden kaynaklanan enerji tüketimiyle sınırlı değil. Şirketin yapay zeka altyapısı, veri işleme merkezleri ve diğer yüksek enerji gerektiren operasyonları da temiz elektrik talebini hızla artırıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ YARIŞI HIZ KAZANDI

Zelestra, dünya genelinde 16 gigavatı aşan yenilenebilir enerji portföyüne sahip şirketler arasında yer alıyor. Şirket son dönemde Meta gibi teknoloji devleriyle de benzer anlaşmalar yaparak özellikle Teksas'taki büyük veri merkezi projelerine temiz enerji sağlamaya başladı. Tesla'nın da aynı geliştiriciden elektrik satın alması, teknoloji şirketleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik rekabetin hızlandığını gösteriyor.

Tesla, son yıllarda kendi güneş paneli ve enerji depolama çözümlerine yatırım yapmayı sürdürse de, hızla büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak için dış kaynaklı büyük ölçekli güneş santrallerinden elektrik satın alma stratejisini de genişletiyor. Bu anlaşma, şirketin gelecekteki üretim ve yapay zeka yatırımlarını daha fazla yenilenebilir enerjiyle destekleme planının önemli adımlarından biri olarak görülüyor.