İçerik üreticisi ve yatırımcı Tahreem Hussain'in X hesabından paylaştığı görselde, otonom sürüş teknolojilerindeki iki farklı yaklaşım Yusuf Dikeç’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki ikonik fotoğrafı üzerinden karşılaştırıldı.

Görselin bir tarafında atış sırasında çok sayıda ekipman kullanan bir sporcu Waymo’yu temsil ederken diğer tarafta özel atış ekipmanları olmadan, bir eli cebinde atış yapan Yusuf Dikeç, Tesla ile eşleştirildi. Musk, söz konusu paylaşımı kendi hesabından alıntılayarak hedef tahtası ve kahkaha emojileri kullandı.

TESLA’NIN OTONOM SÜRÜŞ YAKLAŞIMI NEDEN FARKLI?

Görselin arkasında, otonom araç sektöründe uzun süredir tartışılan iki farklı teknoloji stratejisi bulunuyor. Tesla, çevrenin algılanmasında ağırlıklı olarak kameralara ve bu görüntüleri işleyen yapay zekâ sistemlerine dayanıyor. Şirketin yaklaşımı, pahalı ve ek donanım gerektiren sensörlere bağımlılığı azaltarak sürüş kararlarını gelişmiş yazılımlar üzerinden üretmeye odaklanıyor.

Bu modelde kameralar yol işaretlerini, trafik ışıklarını, yayaları ve diğer araçları algılıyor; yapay zekâ ise elde edilen görüntülerden anlam çıkararak aracın nasıl hareket etmesi gerektiğini belirliyor. Kamera tabanlı sistemlerin öne çıkan avantajları arasında donanım maliyetinin azaltılması ve yazılımın geliştirilmesiyle performansın iyileştirilebilmesi bulunuyor.

WAYMO FARKLI SENSÖRLERİ BİRLİKTE KULLANIYOR

Google’ın ana kuruluşu Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Waymo ise kameralara ek olarak Lidar ve radar sensörlerinden de yararlanıyor. Lidar, lazer darbeleriyle çevrenin üç boyutlu yapısını algılarken radar nesnelerin mesafesi ve hareketi hakkında bilgi sağlıyor. Kameralar ise trafik işaretleri ve diğer görsel ayrıntıların tanınmasında rol oynuyor.

Bu yaklaşımda farklı sensörlerden gelen veriler birlikte değerlendirilerek sistemin çevre algısının desteklenmesi amaçlanıyor. Özellikle görüşün azaldığı veya kamera verilerinin yetersiz kaldığı koşullarda farklı sensörlerin birbirini tamamlaması avantaj sağlayabiliyor. Buna karşılık daha fazla donanım kullanılması maliyet ve sistem karmaşıklığını artırabiliyor.

OTONOM SÜRÜŞTE İKİ FARKLI TEKNOLOJİ FELSEFESİ

Tesla ile Waymo arasındaki ayrım, yalnızca araçlarda kullanılan donanımlarla sınırlı değil. Tesla, kameralar ve yapay zekâ üzerinden insanın görsel algısına benzer bir yaklaşımı geliştirmeye çalışırken Waymo farklı algılama teknolojilerinin sağladığı verileri bir araya getiriyor.

Her iki yöntemin de avantajları ve sınırlılıkları bulunuyor. Bir sistemin güvenliği yalnızca sensör sayısıyla belirlenmiyor; yazılımın başarısı, eğitim verileri, gerçek yol koşullarındaki performans ve güvenlik önlemleri de önem taşıyor.

YUSUF DİKEÇ’İN OLİMPİYAT POZU DÜNYAYA YAYILMIŞTI

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Atış sırasında bir elini cebinde tutması ve rakiplerinden farklı olarak özel ekipman kullanmaması, fotoğrafının dünya çapında yayılmasını sağlamıştı.