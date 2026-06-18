Bir kullanıcı 2025’teki “Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklamaların en çok olduğu ilk 10 ülke” listesini paylaştı. İngiltere paylaşımları nedeniyle Çin, Rusya ve Türkiye’nin toplamından daha fazla kişiyi tutukluyor.



Paylaşımda, “İngiltere bu düşünce suçlarında dünyayı yönetiyor. Bir zamanlar özgür olan bir ülkenin bu kadar totaliter hale gelmesi çılgınca” dedi. Listede Türkiye ise beşinci sırada yer alıyor.



Elon Musk ise söz konusu grafiği hesabında paylaşayarak “Siyasetçiler suçlarını gizlemek için insanları hapse atıyor” dedi.





TARİHİN İLK TRİLYONERİ OLMUŞTU



Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin geçtiğimiz hafta borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte kişisel servetini 1,4 trilyon dolara yükseltmiş ve tarihin ilk 'dolar trilyoneri' olarak kayıtlara geçmişti.