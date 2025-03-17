Donald Trump'ın göreve başlama törenindeki selamından Avrupa siyasetindeki etkisine ve tartışmalı paylaşımlarına kadar Elon Musk artık provokatif bir figür olarak öne çıkıyor.

lalibre'de yer alan habere göre Elon Musk son olarak 20. yüzyılın en büyük 3 diktatörünün eylemlerine dair sorumluluğu reddeden bir paylaşımı X platformunda yeniden paylaşarak yoğun bir tartışmanın fitilini ateşledi.

PAYLAŞIM TEPKİLERE NEDEN OLDU

Musk, 'Stalin, Hitler ve Mao milyonlarca insanı öldürmedi. Bunu yapanlar kamu sektöründeki çalışanlardı.' ifadesini içeren bir gönderiyi yeniden paylaşarak, çevrimiçi ortamda büyük bir tepkiye neden oldu.

Bazı kullanıcılar, bu paylaşımı anti-Semitik buldu ve soykırımı görmezden gelmekle eleştirdi. Gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşım kısa süre içinde silindi.

'SON DERECE SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ'

Anti-semitizmle mücadele eden sivil toplum örgütü Anti-Defamation League, Elon Musk'ın paylaşımına sert tepki göstererek, 'Toplum nezdinde önemli bir konuma sahip birinin, böylesi hassas konuları küçümseyen bir söylemi teşvik etmesi son derece rahatsız edici ve sorumsuz bir davranıştır' açıklamasında bulundu.

Federal sendikalar, Amerikan Eyalet, İlçe ve Belediye Çalışanları Federasyonu (AFSCME) Başkanı Lee Saunders'ın açıklamalarıyla Elon Musk'ın paylaşımına yanıt verdi.

'ONLAR SOYKIRIMCI KATİLLER DEĞİLDİR'

Saunders, 'Amerika'nın kamu hizmeti çalışanları, hemşireler, öğretmenler, itfaiyeciler ve kütüphaneciler, kişisel çıkar yerine topluluklarının güvenliği, sağlığı ve gücü için çalışmayı seçmiştir. Dünyanın en zengin insanının iddia ettiği gibi, onlar soykırımcı katiller değildir' ifadelerini kullandı.

Saunders ayrıca, 'Elon Musk ve yönetimdeki diğer milyarderlerin, sıradan insanların günlük yaşamında karşılaştığı zorluklara dair hiçbir fikirlerinin olmadığını' belirtti.

Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) katıldığından bu yana federal hükümet harcamalarında kayda değer kesintiler yapmayı sürdürüyor. Bu son paylaşımı, milyarderin Donald Trump'ın geçen Ocak ayında ABD Başkanlığı'na yemin töreninde gerçekleştirdiği ve birçok medya kuruluşunda tartışma yaratan hareketini anımsatıyor. O tarihten bu yana, Musk'ın açıklamaları ve tutumları kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.