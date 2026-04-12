İsveçli gazeteci Peter Sweden’ın sosyal medya üzerinden gündeme taşıdığı iddialar, Covid-19 aşılarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sweden, Almanya’da görev yapmış eski bir uzmanın açıklamalarına dayandırdığı paylaşımında, Covid-19 aşılarıyla bağlantılı ölümler konusunda çarpıcı rakamlar öne sürdü.

20 BİN İLA 60 BİN ARASI İNSAN ÖLDÜ

Söz konusu iddiaya göre, Almanya’da 20 bin ila 60 bin arasında insan Covid-19 aşıları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu iddiaların ana akım medya tarafından yeterince ele alınmadığını savunan Sweden’ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk da tartışmalara kişisel deneyimiyle dahil oldu. Musk, Covid-19’u aşı olmadan önce geçirdiğini ve hastalığın kendisi için ağır ancak yönetilebilir bir süreç olduğunu belirtti.

“SANKİ ÖLÜYORUM GİBİ HİSSETTİM”

Ancak ikinci doz aşıdan sonra çok daha şiddetli bir reaksiyon yaşadığını ifade eden Musk, bu süreçte kendisini oldukça kötü hissettiğini ve neredeyse hastaneye gitme noktasına geldiğini dile getirdi. Musk paylaşımında, “Aşı dozu açıkça çok yüksekti ve çok fazla kez yapıldı. Orijinal Wuhan virüsünü herhangi bir aşı yokken geçirmiştim ve bu tıpkı herhangi bir soğuk/grip gibiydi. Kötüydü, ama korkunç değildi. Ama ikinci aşı dozum beni neredeyse hastaneye gönderecekti. Sanki ölüyorum gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR BİLİMSEL VERİLERE VURGU YAPIYOR

Uzmanlar ise aşılarla ilgili bu tür iddiaların bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, Covid-19 aşılarının dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kurtardığına dikkat çekiyor.