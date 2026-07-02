Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX hisselerinde yaşanan sert değer kaybının ardından çarşamba günü trilyoner unvanını kaybetti. Son dönemde roket üreticisi şirkete yönelik olumlu analist raporlarına rağmen, borsada yaşanan gerileme ünlü milyarderin servetini bir kez daha trilyon dolar sınırının altına çekti.

HİSSELERE SERT TERSİNE DÖNÜŞ

SpaceX hisseleri, çarşamba günü öğleden sonra yüzde 6,2 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin borsadaki önceki üç işlem gününde kaydettiği yaklaşık yüzde 12'lik yükselişin ardından sert bir geri dönüş olarak kayıtlara geçti.

Hisse fiyatlarındaki bu yeni gerileme, Elon Musk’ın net servetini tam 59 milyar dolar azaltarak 994,1 milyar dolara düşürdü. Musk, elinde 4,8 milyar adet SpaceX hissesi ve hisse başına kullanım fiyatı 8,40 dolar olan 350 milyon adet hisse opsiyonu bulunduruyor.

Buna rağmen dünyanın en zengin insanı unvanını koruyan Musk, listenin ikinci ve üçüncü sırasındaki Google kurucu ortakları Larry Page (292,7 milyar dolar) ve Sergey Brin’in (270 milyar dolar) hâlâ oldukça önünde yer alıyor.

ANALİSTLERDEN SPACEX'E GÜVEN OYU

Tesla’ya yönelik iyimser tahminleriyle tanınan Wedbush Securities analisti Dan Ives, çarşamba günü firmasının SpaceX incelemesini başlattı. Ives, şirketi teknoloji dünyasının en önemli oyuncularından biri olarak tanımladı:

"SpaceX, teknoloji pazarındaki en farklılaşmış ve benzersiz varlıklardan biridir."

Wedbush Securities, SpaceX hisseleri için 190 dolarlık bir hedef fiyat belirledi. Ives, Musk’ın şirketinin küresel bağlantı, roket fırlatmaları ve yapay zeka altyapısı alanlarında "büyük bir ölçekleyici (hyperscaler) olma yolunda oldukça avantajlı bir konumda" olduğunu ifade etti.

META YÜKSELDİ ZUCKERBERG'İN SERVETİ KATLANDI

Musk’ın kayıp yaşadığı çarşamba gününde, Meta hisselerinin yüzde 10’un üzerinde fırlamasıyla Mark Zuckerberg’in serveti 19,1 milyar dolar artarak 212,6 milyar dolara ulaştı.

Bu yükseliş, Bloomberg’ün yayımladığı ve Meta'nın; Amazon, Microsoft ve Google'a potansiyel bir rakip olmak adına, yapay zeka işlem gücü ve modellerine erişim satacak bir bulut altyapısı işi kurmayı planladığını öne heren haberinin ardından gerçekleşti.

KRİZİN ARKA PLANI

Elon Musk’ın serveti, SpaceX hisselerinin halka arz edilmesinin ardından geçen ilk birkaç haftalık süreçte sergilediği dalgalı seyir nedeniyle bir süredir trilyon dolar sınırında gidip geliyordu. Şirketin geçen ay gerçekleştirdiği tarihi ilk halka arzından (IPO) bir hafta sonra Musk’ın net serveti kısa süreliğine 1,45 trilyon dolarla zirveyi görmüş, ancak hisse fiyatlarının çakılmasıyla servetinden 300 milyar dolardan fazla bir miktar silinmişti.

Mayıs 2024'ten bu yana dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutan Musk, Forbes'un kısıtlı Tesla hisselerinden 116 milyar doları servet tahminlerinden çıkarmasının ardından geçen hafta da trilyoner unvanını kaybetmişti. Bu karar, Tesla'nın Musk'ın 2018 yılına ait CEO performans ödülünü, yalnızca Ocak 2028'e kadar üst düzey bir liderlik rolünde kalması durumunda geçerli olacak yeni bir prim paketiyle değiştirmesinin ardından alınmıştı.