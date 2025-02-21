Elon Musk, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceğiyle ilgili önemli bir çağrıda bulunarak, yörüngeden çıkarılması için hazırlıklara başlanması gerektiğini belirtti. Musk, bu açıklamayı Perşembe günü öğleden sonra X profilinde yaptı.

xataka'nın haberine göre iş insanı, "Karar Cumhurbaşkanının, ancak benim önerim en kısa sürede gerçekleştirilmesidir" dedi. "Bunu iki yıl içinde yapmanızı tavsiye ederim" şeklinde ekledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, 25 yaşına girmesiyle birlikte yaşlanma belirtileri göstermeye başladı. Bakım yatırımları arttıkça, yapısal yorgunluk endişeleri de büyümeye devam ediyor. Ayrıca, uzay çöpleriyle çarpışma riski giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor.

ISS ortakları, istasyonun 2030 yılına kadar faaliyet göstermeye devam etmesi ve ardından atmosfere güvenli bir şekilde yeniden giriş yapabilmesi için özel bir araçla (muhtemelen Pasifik Okyanusu'na) çekilmesi konusunda anlaşmıştı. NASA, bu aracı 2030 yılına kadar geliştirmek amacıyla SpaceX ile bir anlaşma yaptı.

Ancak, Musk'ın öngördüğü 2027 yılına gelindiğinde, Amerikalıların uzaydaki varlıklarının kesintiye uğraması ihtimali oldukça yüksek. Bu durumda, Amerikalılarla birlikte Avrupalılar, Japonlar ve Kanadalılar da uzayda etkinlik gösteremeyecek. Çinli astronotlar ise, uzaya olan etkinliklerini sürdürecek.

Musk sert çıktı, 'sen geri zekalısın'

Kanada, Canadarm robot kolunu, Avrupa ise ERA robot kolunu ve Columbus laboratuvarını işletiyor, ancak genel olarak ISS, ABD ve Rusya'ya ait iki ana bölümden oluşuyor. Rusya'nın 2030'dan önce ayrılmakla tehdit etmesi gibi, Donald Trump'ın da benzer bir öneride bulunması mümkün. NASA'nın Avrupa, Japonya ve Kanada'daki ortaklarının böyle ani bir sona onay vereceği bir senaryoyu hayal etmek zor. Örneğin, 2030'dan önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçacak olan İspanyol astronot Pablo Álvarez gibi Avrupalı astronotların durumu belirsiz. Bu durumda, birçok planın yeniden gözden geçirilmesi gerekecekti.

Musk, Fox News'taki açıklamaları nedeniyle kendisini yalancı olarak nitelendiren eski Uluslararası Uzay İstasyonu komutanı Andreas Mogensen'e sert tepki gösterdi. "Sen geri zekalısın," diyen Musk, birkaç saat sonra bu mesajları X profilinde paylaştı.

Musk ve eski Başkan Trump, Boeing'in Starliner uzay aracının başarısızlığının ardından, Biden yönetiminin astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı uzayda terk ettiği iddialarını gündeme getirmişti. Ancak, NASA'nın Biden yönetimi sırasında her ikisi için de bir dönüş planı bulunuyordu. Crew-9 görevinde, Mart ayı sonlarında Dünya'ya dönecek astronotlar için iki boş koltuk ayrılacak, özel bir uzay aracı kiralamak ise onlarca milyon dolara mal olacaktı. Mogensen'in bu durumu X profilinde paylaşmasının ardından Musk, "Sen tam bir gerizekalısın. SpaceX onları birkaç ay önce geri getirebilirdi. Bunu doğrudan Biden Yönetimi'ne sundum ama reddettiler. Dönüşleri politik sebeplerden dolayı ertelendi. Aptalca," şeklinde bir yanıt verdi.