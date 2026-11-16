Elon Musk ve 165 bin iş insanı, Çin istihbaratıyla bağlantılı bir iş insanı ile evlilik dışı ilişkisi ortaya çıktıktan sonra istifa eden eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın göreve dönmesini talep etti.

Musk'ın da imzası bulunan mektupta, şirket yönetim kurulu üyelerinden “bağımsız bir soruşturma gerçekleri ortaya çıkarana kadar Jensen’ı geri getirmeleri” talep edildi.

Huang, Çin adına casusluk yapmakla suçlanan Alice Huang, Nvidia Sağlık Departmanı Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ve bir kimliği belirsiz bir Nvidia çalışanı daha olmak üzere en az üç evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Nvidia yönetim kurulu tarafından istifaya zorlandı

'HERKES HUANG'I SEVİYOR'

Financial Times’ın haberine göre Huang, kendisine yakın isimlerle şirkete olası bir dönüşü görüştü.

Gazeteye konuşan bir destekçisi, eski Nvidia yöneticisinin dönüşü için lobi yapmak amacıyla Silikon Vadisi yöneticilerinden oluşan bir “savaş odası” kurduklarını ve Beyaz Saray’dan destek almaya çalışacaklarını söyledi.

Söz konusu kişi, “Öncü yapay zeka laboratuvarları dışında teknoloji dünyasında sözü geçen herkes Jensen’ı seviyor” ifadelerini kullandı. Çabaların Huang’ın desteğine sahip olduğunu da ekledi.

Cuma günü ise iki büyük hissedar olan yatırımcılar Brad Gerstner ve Gavin Baker, yönetim kuruluna “tüm seçenekleri” açık tutma çağrısında bulundu.

Mektuba imza atan önde gelen teknoloji isimleri arasında Musk’ın yanı sıra bilgisayar oyunu yayıncısı Epic Games’in kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney ile San Francisco’nun en tanınmış iş geliştirme merkezi Y Combinator’ın başkanı Garry Tan da yer aldı.

Bir diğer imzacı olan Uber’in kurucu ortağı Travis Kalanick, Huang’ın “hata yaptı, evet; hata yapmak insana mahsustur ancak yaptığı hiçbir şeyin onu şirketinden ayırmayı gerektirecek düzeyde olduğuna inanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 7 bin 500’den fazla imzacı kendisini Nvidia çalışanı olarak tanımlarken, bu rakam şirket iş gücünün yüzde 18’ine karşılık geliyor.

ABD HÜKÜMETİ ALARMDA

Washington cephesinde ise ABD’de her iki partiden kongre üyeleri, ABD ulusal güvenliğinin riske atılıp atılmadığını açıklamaları için Huang ve Nvidia’nın Kongre önünde ifade vermesini talep etti.

Başkanın kendi partisinden bazı isimler, Donald Trump yönetiminin de Huang’ın şüpheli Çinli casusla olan ilişkisi hakkında ne bildiğine dair soruları yanıtlaması gerektiğini öne sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise pazar günü Fox News’te yaptığı açıklamada, Nvidia’nın bir sonraki yöneticisini şirketin “dışarıda” araması gerektiğini savunarak “Köklü bir değişime ihtiyaçları var” dedi.

Bessent ayrıca Nvidia’yı, en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ulaşmasına bilerek izin verip vermediğini açıklamaya çağırarak bunun Huang’ın Pekin adına casusluk yaptığı iddia edilen kişiyle olan ilişkisinden daha önemli olduğunu belirtti.

ABD, yapay zeka hakimiyeti yarışında Pekin’in önünde kalma stratejisinin bir parçası olarak en ileri teknoloji yapay zeka çiplerinin Çin’e satışını yasaklıyor.

Trump, 2025 sonlarında H200 adlı Nvidia çiplerinin Çinlilere satışına izin vermiş ancak modern toplumu yeniden şekillendiren yapay zeka modellerini çalıştırmak için kullanılan en gelişmiş çipleri bu iznin dışında tutmuştu.

“Çinlilere H200’lerin üzerinde hiçbir şey satılamaz” diyen Bessent, “Nvidia’nın ABD ihracat kısıtlamaları konusunda bir uyum kültürüne sahip olup olmadığının” incelenmesinin önemine dikkat çekti.

Bessent, Nvidia’dan ve şirketin Jensen Huang’ın davranışlarına yönelik yürüttüğü iç soruşturmadan önümüzdeki 10 gün içinde yanıt beklediğini ifade etti.