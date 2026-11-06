ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası, Elon Musk'ın servetinde bir günde 79,4 milyar dolarlık kayba yol açtı. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi verilerine göre dünyanın en zengin insanı Musk'ın serveti yüzde 9,13 gerileyerek 789,5 milyar dolara indi.

Bu düşüşte Tesla hisselerinin yüzde 10,77, SpaceX hisselerinin ise yüzde 9,05 değer kaybetmesi etkili oldu.

SEÇİM SONRASI DENETİM BEKLENTİSİ

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarı, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları ve veri merkezi projeleri üzerindeki yasal denetimlerin artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Tesla ve SpaceX'in ana operasyon merkezlerinin bulunduğu Teksas'ta valilik ve senato yarışlarını Demokrat adayların kazanması da şirketlerin faaliyetlerine yönelik olası kısıtlamaları gündeme taşıdı. Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede yeni siyasi dengelerin ABD'de planlanan veri merkezi kapasite artışının yaklaşık yüzde 45'ini etkileyebileceğini bildirdi.

119 MİLYAR DOLARLIK PROJEDE BELİRSİZLİK

Habertürk'ün haberine göre seçim sonuçları, Musk'ın şirketlerinin yatırım planlarında da belirsizlik oluşturdu. Musk'ın ekim ayında duyurduğu, Tesla-SpaceX ortaklığındaki “Terafab” çip üretim kompleksinin daha sıkı denetimlerle karşılaşabileceği belirtiliyor. Projenin maliyetinin 119 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Tesla ve SpaceX'in olası birleşme planlarına ilişkin düzenleyici kurum onay süreçlerinin de zorlaşabileceği öngörülüyor.

DESTEKLEDİĞİ 7 SENATO ADAYINDAN 6'SI KAYBETTİ

Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarına göre Musk, 2026 ara seçim sürecinde Cumhuriyetçi adayları ve muhafazakar grupları desteklemek için en az 458 milyon dolar harcadı. Bu kaynağın 216 milyon doları America PAC'e, 168 milyon doları ise Senate Leadership Fund'a aktarıldı.

Musk'ın Teksas Senato yarışında Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ı desteklemek için yaklaşık 230 milyon dolar kullandığı, ancak seçimi Demokrat aday James Talarico'nun kazandığı kaydedildi.

Seçim sonuçlarına göre Musk'ın desteklediği 7 Senato adayından 6'sı, Temsilciler Meclisi yarışında desteklediği 43 adaydan ise 40'ı seçimi kaybetti.