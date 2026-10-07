Elon Musk, SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükselişin ardından servetini yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti pazartesi günü yaklaşık 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara yükseldi.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ

SpaceX hisseleri ekim ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 13, Tesla hisseleri ise yüzde 6,7 değer kazandı.

Morgan Stanley analistleri, SpaceX hisselerini uzay ve istihbarat sektörlerindeki büyüme potansiyeline yatırım yapmanın görece düşük maliyetli yollarından biri olarak değerlendirdi.

ÜÇ AY SONRA YENİDEN ZİRVEDE

SpaceX hisseleri ağustos ayında gördüğü dip seviyeden bu yana yüzde 58 yükseldi. Bu toparlanma, 55 yaşındaki Musk'ın servetinin yaklaşık üç ay sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkmasını sağladı.

Musk, SpaceX'in halka arzının ardından haziran ayında serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olmuştu. Ancak Bloomberg'in verilerine göre Musk'ın serveti, SpaceX hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle yeniden 1 trilyon doların altına gerilemişti.

Temmuz sonu itibarıyla Musk'ın serveti zirveden 600 milyar doların üzerinde kayıp yaşamıştı.

Bloomberg'in güncel verilerine göre Musk, dünyanın en zengin insanı sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyor.