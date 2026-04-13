Turan ailesiyle ilgili sosyal medyada gündem olan bir gelişme yaşandı. Okan Turan ile Arda Turan’ın karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması, daha önce gündeme gelen 'eltilerin küslüğü' iddialarını yeniden tartışmaya açtı.





Arda Turan ile Okan Kurt'un instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakması magazin gündemine bomba gibi düştü.





NELER YAŞANMIŞTI?

Okan Turan ile Katre Turan çifti, Ocak ayında kız bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Bu süreçte Arda Turan’ın da yeğeni için maddi destek sağladığı ve çeşitli hediyeler hazırladığı öne sürülmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre; kulislerde Arda Turan’ın, yeğeni adına açılan bir banka hesabına 500 gram altın yatırdığı ve buna ek olarak 3 milyon TL bağışta bulunduğu öne sürüldü.





ELTİLER ARASI KRİZ YOUTUBE İLE Mİ BAŞLADI?

İddialara göre Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalına konuk ettiği eltisi Katre Turan’a program sırasında “üstten bir tavır” takınmış ve bu durum sosyal medyada “eltilerin savaşı” şeklinde yorumlanmıştı. Bu gerginlik bir süre devam etmiş, ardından taraflar barışarak sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe almış, hatta çocuklarla birlikte Dubai’de tatil bile yapmışlardı.





BABY SHOWER'A KATILMADI

Aile içinde ise uzun süredir konuşulan Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasındaki mesafe iddiaları dikkat çekiyordu. 11 Kasım 2025'te kulislerde yansıyanlara göre; Katre'nin düzenlediği baby shower davetinde Aslıhan Doğan Turan’ın yer almaması, o dönem “soğukluk” yorumlarını artırmıştı.





KATRE DE DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

Baby shower'dan iki hafta sonra Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre bu kez rol değişti. Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza ve Asil için oldukça gösterişli bir doğum günü partisi düzenledi. Ancak bu defa da eltisi Katre Turan etkinlikte görünmedi. Böylece eltiler arasındaki karşılıklı uzak durma iddiaları güçlenmiş oldu.



Turan ailelerinden gelecek resmi açıklamalar da takip ediliyor.