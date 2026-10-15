Oyunculuktan sosyal medya fenomenliğine uzanan kariyeriyle tanınan Elvin Levinler, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken trafikte kalan Levinler'in paylaşımı, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

“BURADA KİMİNLE VAKİT GEÇİRMEK İSTERDİNİZ?”

İstanbul'da sağanak yağışın sele dönüştüğü anlarda caddeler, sokaklar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Bazı araçlar suyla kaplanan yollarda mahsur kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Bu sırada trafikte kalan Elvin Levinler, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” notuyla paylaşım yaptı. Kentte yaşanan olumsuzlukların gölgesinde yapılan paylaşım, sosyal medyada tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gelen eleştirilerin ardından paylaşımını silen Levinler, bu kez İstanbul'da yaşananlara ilişkin yeni bir mesaj yayımladı.

Fenomen isim, “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.