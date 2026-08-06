Günlük hayatta tüketildikten sonra çöpe atılan süt ve meyve suyu kartonları, geri dönüşüm sayesinde inşaat sektöründe değerlendiriliyor. Geri kazanım sürecinden geçen bu ambalajlar, çevre dostu çatı kiremitlerine dönüştürülerek hem atık miktarının azaltılmasına hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor.

Uzun ömürlü karton ambalajların büyük bölümünü kağıt oluştururken, geri kalan kısmında plastik ve alüminyum bulunuyor. Geri dönüşüm sırasında kağıt lifleri ayrılarak yeniden kullanılıyor. Plastik ve alüminyumdan oluşan "polialüminyum" adı verilen malzeme ise farklı sanayi ürünlerinin üretiminde ham madde olarak değerlendiriliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİNDEN ÇATI KİREMİDİ ÜRETİLİYOR

Geri kazanılan polialüminyum, özel tesislerde basınç ve yüksek ısıyla işlenerek çatı kiremitine dönüştürülüyor. Bu yöntemle üretilen kiremitler, sundurma, konut, depo ve çeşitli yapıların çatı kaplamalarında kullanılabiliyor. Malzemenin su geçirmez yapısı ve dayanıklılığı ise en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

HAFİF YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen çatı kiremitleri yaklaşık 2,20 metre uzunluğa, 95 santimetre genişliğe ve 6 milimetre kalınlığa sahip. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki bu ürünler, hafif yapıları sayesinde uygulama sırasında da avantaj sağlıyor. Üst yüzeyindeki alüminyum tabaka ise güneş ışınlarının etkisini azaltarak ısı performansını artırmaya yardımcı oluyor.

YÜKSEK DAYANIKLILIK SUNUYOR

Üretici firmaların paylaştığı teknik bilgilere göre geri dönüştürülmüş çatı kiremitleri metrekare başına yaklaşık 150 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtilen ürünlerin, çatlama ve kırılma riskinin geleneksel bazı kiremit türlerine göre daha düşük olduğu ifade ediliyor.

AKADEMİK ÇALIŞMA DA İNCELEDİ

Brezilya'da yapılan akademik bir araştırmada, geri dönüştürülmüş çatı kiremitlerinin ısı performansı farklı çatı malzemeleriyle karşılaştırıldı. Deneysel çalışmada bu kiremitlerin, seramik kiremitlere benzer seviyede termal konfor sağladığı belirlendi. Araştırmacılar, geri dönüştürülmüş malzemelerin özellikle bazı yapı türlerinde alternatif bir çatı kaplama seçeneği olabileceğini değerlendirdi.

GERİ DÖNÜŞÜM ORANI YÜKSELİYOR

Tetra Pak Brezilya'nın 2024 sürdürülebilirlik verilerine göre ülkede bir yılda 117 bin ton karton ambalaj geri dönüştürüldü. Bu rakam, uzun ömürlü karton ambalajlarda yaklaşık yüzde 40,3'lük geri dönüşüm oranına ulaşıldığını gösterirken, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.