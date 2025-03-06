Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2025 yılı Mart ayı ‘Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yılının ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon TL olurken asgari ücretin ocak ve şubat ayında kesinti ve enflasyon kaybı 5 bin 541 TL olarak gerçekleşti.

Asgari de eridi

Asgari ücret ocak ve şubat aylarında enflasyon karşısında bin 640 TL eridi. Asgari ücretin ocak ve şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5 bin 541 TL oldu. Asgari ücretin 1.5 katı düzeyindeki ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti.

Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın ocak ve şubat aylarında enflasyon kaybı 4 bin 399 TL olarak gerçekleşti. Ocak ve Şubat 2025’te iki aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55.8 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 22.6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22.8 milyar

TL oldu.

Vergi sistemi yoksulluğu büyütüyor

Raporda, yüksek enflasyona adaletsiz vergi sistemi de eklenince emek gelirlerinin eridiğine dikkat çekilirken “Ücretlerin sabit, fiyatların serbest olması nedeniyle emek gelirleri enflasyonun altında ezilmektedir. Enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti sistemi emek gelirlerini eriterek gelir bölüşü- mü daha da adaletsiz hale getirmekte ve yoksulluğu artırmaktadır” denildi.