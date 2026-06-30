Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üç çocuk annesi Korel, mavi mayosuyla yaptığı paylaşımla fit görüntüsünü takipçileriyle paylaşırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

''YAKLAŞIK 20 KİLO VERDİ''

Oyuncu Bergüzar Korel, peş peşe yaşadığı hamilelik süreçlerinin ardından başladığı değişim sürecinde yaklaşık 20 kilo verdi. Beslenme düzeni ve sporla formuna kavuştuğunu belirten Korel, daha önce hakkında çıkan zayıflama iğnesi iddialarını da yalanlamıştı.

2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla isimli üç çocuğu bulunuyor. Oyuncu, annelik sürecinin ardından yaşadığı fiziksel değişimle sık sık gündeme gelmişti.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, son olarak mavi mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Fit görüntüsü dikkat çeken oyuncunun kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

''BERGÜZAR HANIMCIĞIM'' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Korel, paylaşımına düştüğü esprili notla da takipçilerini güldürdü. Makyözüyle arasında geçen diyaloğu aktaran oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Hido: Bergüzar Hanımcığım düzgün durur musunuz, ışık çok güzel, Bergüzar Hanımcığım biraz cool olalım, Bergüzar Hanımcığım o benim sevdiğim bakışı yapar mısınız, Bergüzar Hanımcığım durur musunuz..."

Ünlü oyuncunun doğal ve samimi paylaşımı takipçilerinden tam not alırken, birçok kullanıcı Korel'in değişimine övgü dolu yorumlarda bulundu.