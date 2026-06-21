Enflasyon altında ezilen milyonlarca memur ve emekli temmuzda açıklanacak enflasyon zammını bekliyor. Ancak zammın çarşı pazardaki enflasyonu karşılamaya yetmeyeceği şimdiden tahminlere yansımaya başladı. Yapılan hesaplamalar temmuzda en düşük emekli aylığına yapılacak zammın 3 bin 600 lira, en düşük memur zammının da 7 bin 900 lira civarında kalacağını gösterdi.

Temmuz zammı için gözlerin çevrildiği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi, geçen yılın haziran ayında yüzde 1.37 olmuştu. Son 5 yıllık haziran TÜFE ortalaması, pandemi ve yanlış faiz etkisiyle yüzde 2.76 gerçekleşti. Son 10 yıllık haziran TÜFE ortalaması yüzde 1.78, son 20 yıllık haziran TÜFE ortalaması ise yüzde 0.77 oldu.

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Haziran enflasyonunun, çok uzak ihtimal görülse de son 5 yıllık haziran TÜFE ortalaması kadar (yüzde 2.76) gelmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 15.49, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.82 zam yapılacak. Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, 3 bin 964 lira zamla 23 bin 964 liraya, en düşük memur maaşı da 67 bin 339 liraya çıkacak. Haziranda TÜFE’nin son 10 yıllık ortalama kadar (yüzde 1.78) gerçekleşmesi durumunda ise memur ve emekliye yüzde 14.4, diğer emeklilere yüzde 18.68 zam verilecek. Bu durumda en düşük emekli aylığına yapılacak zam 3 bin 736 liraya düşecek.

Haziran enflasyonunun son 20 yıllık ortalaması (yüzde 0.77) düzeyinde gerçekleşmesi halinde ise memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.27’ye, diğer emeklilerin zammı yüzde 17.51’e inecek. En düşük emekli aylığına yapılacak zam 3 bin 556 lirada kalacak. En düşük devlet memurunun alabileceği zam da 7 bin 737 lira olacak.

AKP kaldırmasaydı 32 bin lira olacaktı

Katıldığı sosyal medya yayınında konuşan SGK uzmanı Dilek Ete, emekli maaşlarındaki hesaplama sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu. AKP iktidarının ‘taban aylık’ uygulamasını kaldırarak yerine ‘kök aylık’ sistemini getirdiğini hatırlatan Eke, “Eğer o taban aylık uygulaması devam etseydi, en düşük memur maaşına göre belirlendiği için bugünkü rakamlarla 30-32 bin lira civarında bir emekli maaşı olacaktı” dedi. Eke, iktidarın sosyal güvenlik politikalarının popülist olduğunu belirtti.