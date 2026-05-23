Emekli Koramiral Robert Harward ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendirmek için Fox News yayınına katıldı.

Ancak bu yayın kısa sürede çok farklı bir sebeple internette gündem oldu. Çok sayıda izleyici ekrandaki kişinin aslında bir maske taktığını iddia etti.

Görüntülerde, Harward'ın gırtlağının altında bir silikon maskenin ucuna benzeyen bir parça ve parçanın bıraktığı gölge görüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı durumu "Herkesin Jim Carrey hakkında maske taktığını söylediği o viral videoyu hatırlıyor musunuz? Emekli Navy SEAL ve eski CENTCOM Komutan Yardımcısı Robert Harward Fox News yayınına çıktı ve onun boyun ile yüzünün durumu da tamamen aynı hissi veriyor" dedi.

Bir başka kullanıcı ise bir ay arayla çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak kulaklardaki farklılığa odaklandı.

Maskenin altındaki kişinin Harward olmadığını belirten kullanıcı "Bu sağdaki maskeli adam kim ve neden bunu yaptı" sorusunu sordu.

Diğer bir izleyici ise kanala ulaşamadığını belirterek maskenin arkasındaki ismi ve Harward'ın güvende olup olmadığını sorguladı.

FOX NEWS YALANLADI, AMA...

Fox News ise ortaya atılan maske iddialarını kesin bir dille yalanladı. Kanal yönetimi Mediaite platformuna yaptığı açıklamada durumu netliğe kavuşturdu.

Yetkililer Robert Harward'ın yayına dış bir tedarikçi tarafından işletilen mobil bir kamera aracılığıyla bağlandığını duyurdu.

Röportaj esnasında araç içindeki ışık koşullarının koramiralin ceketiyle büyük bir tezat oluşturduğu belirtildi.

Yaşanan bu kontrast sorununun koramiralin boyun bölgesinde koyu bir gölge oluşturduğu ifade edildi.

Kanal yetkilileri ekrandaki tuhaf görüntünün tamamen bu gölgeden kaynaklandığını vurguladı.

Gelgelelim bugün Harward'ın bir kere daha canlı yayına çıkması bekleniyordu, ancak eski amiral son anda yayına katılmayı reddetti. Bu durum iddiaları hararetlendirdi.