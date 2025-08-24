AKP'li vekil Çelebi'nin mavi bereli görüntüsü sosyal medyada dünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

AKP'li Çelebi mavi bereyle yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir" dedi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Çelebi, beraberinde getirdiği mavi ve bordo bereleri şehit ailelerine göstererek, bunların önemini anlattı.

Çelebi'nin berelerle yaptığı konuşma ve sosyal medyaya düşen görüntüsü tepkilere neden oldu.

"KOMANDOLAR İÇİN BERE KUTSALDIR"

İncirlik ABD Üssü’ndeki ödül töreninde ABD'nin verdiği ödülü, “düşmanım olan YPG ile işbirliği içinde” diyerek reddeden emekli albay Orkun Özeller, Çelebi'ye sosyal medya üzerinden seslendi.

"Sana soytarı desem kızar mısın?" diyen Özeller şunları söyledi:

"Sen bilmezsin ama komandolar için bere kutsaldır ve bizim için siyasi liderlerden daha değerlidir. Bizim kutsalımız ile siyasi liderlerine şirin görünmek için komiklik yapmaya kalkma, hakaret sayarız. Sana tavsiyem bizlerde sana karşı nefret ve öfkeye neden olacak bu tür şeylerden uzak durman. Hak etmediğin bereyi kafana taktığın gibi hak etmediğin yerdesin. Sözlerimi umursamayacağını biliyorum."

"NASIL BİR TERBİYESİZLİK YAPTIĞIN ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

AKP'li Çelebi'ye, "Bugüne kadar yaptığın söylediğin hiç bir şey bu kadar zoruma gitmedi bu kadar kulaklarını çınlatmak durumunda kalmadım. Canım çok yanıyor. Nasıl bir terbiyesizlik yaptığını anlatmaya çalışıyorum, anlar mısın bilmiyorum" sözleriyle seslenen Özeller, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı sosyal medyadan etiketleyerek, "bu konuda gerekli ikazı yapmanızı hassaten rica ediyorum Not: Bu mesajı senin cep telefonuna da atacağım ki okumadan geçme." paylaşımında bulundu.