Cemil Denk’in vasiyeti doğrultusunda tıp eğitimine bağışlanan naaşı, yıllar süren bilimsel katkının ardından ailesine teslim edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadavra olarak kullanılan Denk için düzenlenen tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

1934 yılında Merzifon’da dünyaya gelen Denk, 2020 yılında Ankara’da hayatını kaybetti. Hayattayken verdiği karar doğrultusunda bedeni, tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere üniversiteye bağışlandı. Yaklaşık 6 yıl boyunca anatomi eğitimine katkı sağlayan Denk’in naaşı, defin işlemleri için ailesine teslim edildi.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, Denk’i “sessiz bir eğitmen” olarak nitelendirerek, eğitime sunduğu katkının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Denk’in oğlu, Cemil Cem Denk ise babasının yaşamı boyunca insanlığa hizmet etmeyi ilke edindiğini belirtti. Anatomi alanında akademisyen olan Denk, babasının özellikle vefatından sonra da fayda sağlamayı çok istediğini dile getirerek, “En az beş yıl boyunca öğrencilerimize ders verdi” ifadelerini kullandı.

Askeri kariyerinde birçok önemli görev üstlenen Cemil Denk’in; komando, paraşütçü ve özel harekât alanlarında eğitimler aldığı, farklı birliklerde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekli olduğu belirtildi. Aynı zamanda kültür, sanat ve sporla da yakından ilgilendiği, çeşitli kitaplar kaleme aldığı aktarıldı.

Ailesi tarafından vasiyeti yerine getirilen Denk’in naaşı, son yolculuğu için memleketi Merzifon’a uğurlandı.