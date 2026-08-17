Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Ertürk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Ertürk hakkında tutuklama kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturmaya konu olan ifadelerin, Ertürk'ün katıldığı bir yayında yaptığı konuşmada kullandığı belirtilmişti.

Türker Ertürk hakkında açılan soruşturmaya gerekçe olan ifadeler şöyle:

"Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum."

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Türker Ertürk, Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1979 yılında subay olarak Türk donanmasına katıldı.

Ertürk, 15 yıl boyunca gemilerde görev yaptı ve bu süre içerisinde üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi. Binbaşı rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesiyle Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesiyle ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan Ertürk, 1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladı. Ardından 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1999 yılında ise Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nden mezun oldu.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevinde bulunan Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Mesleğinden ayrılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Ertürk, yaklaşık beş yıl boyunca parti içerisinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014 tarihinde CHP'den istifa eden Ertürk, bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürdü.

Türker Ertürk, 2019 yılında TBMM Grubu'nda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.