Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ve Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) üyeleri, emeklilik hakları ve maaş iyileştirmeleri konusunda seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi talebiyle Ankara'da bir araya geldi.

Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan emekli askeri personel, çeşitli pankart ve dövizlerle taleplerini dile getirdi. Eyleme CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de destek verdi.

Dernek başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, emekli astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşların uzun yıllardır hak arayışlarını sürdürdükleri belirtilerek, özellikle özlük hakları ve sosyal imkanlar konusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi istendi. Açıklamada ayrıca orduevlerinin tüm ordu mensuplarının ortak değeri olduğu vurgulandı.

'SAHTE GÖZYAŞLARI DÖKMEK İÇİN Mİ HATIRLAYACAKSINIZ?'

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, konuşmasında sert ifadeler kullanarak, "Bizleri sadece şehit olduğumuzda, göğsümüze o soğuk mermiler saplandığında mı hatırlayacaksınız?" açıklamasında bulundu. Koca, emekli askeri personelin yıllarca ülke savunmasında görev yaptığını hatırlatarak, "Bizleri sadece al bayrağa sarılı tabutlarımız musalla taşına geldiğinde, arkamızdan sahte gözyaşları dökmek için mi hatırlayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Koca, emekli askerlerin haklarının teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Vatana onuruyla, kanıyla, canıyla hizmet etmiş bu ülkenin öz evlatlarına, emekli astsubaylara, uzman jandarmalara, uzman erbaşlara verdiğiniz sözleri ne zaman tutacaksınız?" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki adaletsizliklerin aidiyet duygusunu zedelediğini savunan Koca, "Biz sadaka değil, vatan nöbetinde hak ettiğimiz şerefimizi ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı söke söke alana kadar artarak devam edecektir." sözleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya katılan CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan da Meclis'te emekli astsubaylar ve uzman personelin taleplerine ilişkin girişimlerde bulunduklarını söyledi. Ceylan, Milli Savunma Bakanlığı ve komisyon yönetiminden bekledikleri desteği alamadıklarını belirterek, "Sizlere haklarınızı vermeyenlerle sandıkta hesaplaşacaksınız. O güne kadar yasal zemin içerisinde hak arayışınızda yanınızda olacağımızdan emin olun" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise emekli askeri personelin yalnız olmadığını vurguladı. Katılımcılara hitaben konuşan Şahin, "Sizin arkanızda 86 milyonun hayır duası var" dedi. Emekli askerlerin ülkenin savunmasına büyük katkılar sunduğunu belirten Şahin, "Ama bugün anlamlı biri daha var arkamızda. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var arkanızda." ifadelerini kullandı.

'HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIZ'

Şahin, emekli askeri personelin taleplerinin karşılanmasının mümkün olduğunu savunarak, "Hak mücadelesinde asla sizi yalnız yürütmeyeceğiz. Her daim yanınızda olacağız." dedi. Sorunların çözümüne yönelik siyasi irade ortaya koyacaklarını belirten Şahin, iktidara gelmeleri halinde bu konuyu öncelikli gündem maddeleri arasında değerlendireceklerini söyledi.