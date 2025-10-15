Çanakkale’de emekli astsubay G.Y., aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen G.Y. ile C.B. apartman önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.’yi sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.