Türkiye’de ortalama emekli maaşı 27 bin 500 lirada kaldı. Milyonlarca kişinin bir ay geçinmesi amasıyla belirlenen maaş, sadece iki gün yetiyor. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da milyonların maruz kaldığı ekonomik şartları gözler önüne sermek adına emeklinin takvimini çıkardı.

Bu kapsamda maaşını alan emekli birinci gün ev kirasını ödüyor, takvime göre ortalama ev kirası 24 bin 179 lira. İkinci günde ise emekli su, doğalgaz, telefon faturasını ödüyor, bunların toplam tutarı ise 2 bin 233 lirayı buluyor. Böylece emeklinin elinde sadece 1088 lira kalıyor. Milyonlarca kişi, 28 gün bu parayla yaşamak zorunda bırakılıyor.

AÇLIK SINIRININ %65’İ

En düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 lirayı alanların ise elinde hiçbir şey kalmadığını söyleyen Bakırlıoğlu, “En düşük emekli maaşı 20 bin liradan yüzde 17.7'lik bir artışla 23 bin 552 liraya çıkıyor. Bu memlekette, açlık sınırı 36 bin lira ve 23 bin 552 lira açlık sınırının yüzde 65’ine tekabül ediyor. Ortalama emekli maaşı 2026’da 24 bin 500 civarında ve şimdi 4-A ve 4-B emeklisine yapılan yüzde 17.7 ve yüzde 13.8 zam ile birlikte ortalama emekli maaşı da 27 bin 500 liraya çıkacak” dedi.

Bakırlıoğlu, “Kira ve fatura ödemesi sonrası emekli maaşı iki günde bitiyor. 3. gün cebinde bir şey kalmıyor, 4. gün ‘Ben evin kirasını verdim, faturalarımı ödedim ama nasıl geçineceğim, çarşıya pazara nasıl çıkacağım?’ diye kara kara düşünüyor” açıklamasını yaptı.

‘Bir kedi kadar kıymetimiz yok mu?’

Emeklilerden birinin anlattıklarını paylaşan CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, “Manisa’da bir emekliye, ‘Maaş 23 bin 552 liraya çıktı, ne düşünüyorsunuz’ diye sordular. ‘Evinde kedi besleyen insanlar bile hayvanına bu kadar masraf yapıyor. Kedi kadar kıymetimiz yok mu?’ cevabını verdi. İktidar, fakirlikte emeklileri eşitledi. En düşük emekli maaşı alanların sayısı 4.9 milyondu, bu düzenleme ile 5.1 milyona çıkıyor. 17 milyon emeklinin 5 milyon 100 bini en düşük emekli maaşı alıyor” dedi.