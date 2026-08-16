Ekonomist Muhammet Bayram, Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek zammın sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayabileceğini, bir önceki yılın asgari ücret seviyesine kadar çıkabileceğini tahmin etti. Bayram, bu artışın yüzde 13 ila yüzde 15 bandında gerçekleşeceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesi, emekli maaşı hesaplamalarını yeniden gündeme getirdi. Bayram, kalan beş ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,5 civarında seyretmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10-11'lik bir enflasyon farkının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Ancak uzman, hesaplamanın yalnızca enflasyona dayandığını düşünmüyor. Mevcut göstergeler ışığında, emekli maaşlarının asgari ücretle dengelenmesi yönünde bir düzenleme yapılabileceği ihtimaline dikkat çekti. Bu senaryoda en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin TL seviyesine ulaşması muhtemel görünüyor.

"YÜZDE 13 İLA YÜZDE 15 ARALIĞINDA ARTIŞ BEKLİYORUM"

Bayram, "Ben bir önceki senenin asgari ücret rakamına kadar artırılacağını ve bu artışın yüzde 10 değil de yüzde 13 ila yüzde 15 civarında SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bu durumda Ocak 2027'de en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'den daha yüksek bir seviyeye çıkması bekleniyor.

Memur emeklileri için durum farklı işliyor. Toplu sözleşme farklarının da hesaba katılacağı bu grupta, en düşük aylığın 31 bin 527 TL olduğu biliniyor. Bayram, memur emeklileri için yüzde 11-12 civarında bir fark oluşabileceğini öngörürken, en düşük maaşın yaklaşık 35 bin TL seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Kesin oranlar, yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı ilave düzenlemelerle netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon belirleyici olurken, memur emeklilerinde toplu sözleşme şartları da devreye girecek.