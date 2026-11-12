Emekli maaşlarına ocakta yapılacak zam için farklı formüller gündemde. İktidar medyasından sürekli yeni rakamlar ve hesaplamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak iktidar medyasından Sabah yazarı Faruk Erdeme göre, enflasyon artışına ek olarak refah payı ve seyyanen destek seçenekleri değerlendiriliyor. En düşük emekli aylığının 30-35 bin lira bandına çıkarılmasına ilişkin hesaplamalar da bu çalışmalar arasında yer alıyor.

Dört aylık enflasyon verisinin ardından altı aylık artışın belirlenmesi için iki aylık veri daha bekleniyor. Haberde yer verilen tahminlere göre ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyona bağlı artışın yüzde 10, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında olması bekleniyor. Bu oranlar henüz kesinleşmiş değil.

5 BİN LİRALIK EK ARTIŞ SENARYOSU

Kaynakta mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirtiliyor. Bu tutarın altında aylığı bulunanlara Hazine desteği sağlanıyor. En düşük aylık tutarının artırılması için yasa hazırlığı yapıldığı ve uygulamanın sürdürülmesinin düşünüldüğü aktarılıyor.

Haberdeki örnek hesaba göre, 23 bin 552 TL'ye yüzde 10 artış uygulanması halinde tutar 25 bin 907,20 TL'ye çıkıyor. Buna 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi senaryosunda ise aylık 30 bin 907,20 TL oluyor. Bu hesap, kararlaştırılmış bir ödeme tutarı değil; üzerinde çalışıldığı belirtilen seçeneklerden biri.

EK ZAMDA PRİM GÜNÜ KRİTERİ

Erdem'in aktardığına göre, seyyanen artışta kademeli bir uygulama da değerlendiriliyor. Bu seçenekte prim gün sayısı, ödenen prim miktarı ve emeklilik şartlarının dikkate alınması öngörülüyor.

Buna göre, 3 bin 600 gün üzerinden ve asgari ücret düzeyinde prim ödeyerek emekli olan kişiyle 7 bin gün üzerinden yüksek prim ödeyen kişinin ek artışı farklılaşabilecek. Formülün uygulanması halinde daha fazla prim ödeyene daha yüksek ek ödeme yapılması söz konusu olacak.

REFAH PAYINDA YÜZDE 10-15 SEÇENEĞİ

Refah payının yüzde 10-15 bandında olması seçeneğinin de değerlendirildiği ve etki analizlerinin sürdüğü belirtildi. Refah payının zam oranına eklenmesi bekleniyor.

Artışların kök aylıklara uygulanacağı da aktarıldı. Bu nedenle zam sonrasında kök aylığı belirlenecek taban tutarın altında kalan emekliler için Hazine desteğinin yeniden tamamlanması gerekeceği ifade edildi.