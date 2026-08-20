Yüksek enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi sürerken, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği yeniden gündeme taşındı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, mevcut emeklilik modelinin uzun vadede korunamayacağını vurgulayarak sistemde köklü değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

MAAŞ ARTIŞLARINDA 'SEÇİM DOKUNUŞU' BEKLENTİSİ

Erdursun, geçmiş dönemdeki uygulamaları işaret ederek siyasi iktidarın seçim süreçleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni ayarlamalara gidebileceğini ifade etti. Bu durumu "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek artışların kalıcı çözümlerden ziyade siyasi takvimle ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde hızla yaşlanan bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıya kaldığına değinen Erdursun, artan emekli sayısının Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü her geçen gün büyüttüğünü kaydetti. Yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle sistemin mevcut haliyle devam edemeyeceğini belirten uzman, ilerleyen süreçte yapısal reformların zorunlu hale geleceğini aktardı.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN 2027 İİŞARET EDİLDİ

EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların merakla beklediği kademeli emeklilik konusunu da değerlendiren Erdursun, yakın gelecekte yeni bir yasal düzenleme öngörmediğini dile getirdi. Değişen demografik veriler doğrultusunda bu modellerin ilerleyen yıllarda masaya gelebileceğini ifade eden Erdursun, 2027 yılına kadar büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.