Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını aylık bazda yüzde 1,78 olarak açıkladı. Son altı yılın en düşük temmuz enflasyonu olarak kaydedilen bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam döneminin ilk basamağını oluşturdu. Temmuz zammında kamu görevlileri ve memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında artış almıştı.

FARK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARA YATACAK

Temmuz ayı itibarıyla 23 bin 552 TL seviyesine çekilen en düşük emekli maaşında oluşan fark ödemelerinin takvimi netleşti. Hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak olan farklar 7 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek. Ek ödemeler dâhil olmak üzere maaşı taban sınırın altında kalan emeklilere Hazine desteğiyle 3 bin 552 TL’ye kadar tamamlama ödemesi gerçekleştirilecek. Yapılan bu taban aylık düzenlemesinin merkezi bütçeye yıllık maliyetinin 79 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

OCAK 2027 ZAMMINDA ÖNE ÇIKAN 3 SENARYO

Açıklanan ilk veri ve yıl sonu beklenti anketleri doğrultusunda Ocak 2027 emekli zammı için yüzde 7 ila yüzde 10,67 arasında değişen 3 farklı hesaplama öne çıkıyor:

1. Senaryo (TCMB Yıl Sonu Hedefi): Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7 olacak.

2. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi): TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik yıl sonu beklentisine göre emekli zam oranı yüzde 9,72 seviyesine ulaşacak.

3. Senaryo (FKB ve İstanbul Üniversitesi Tahmini): Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi'nin ortak çalışmasında öngörülen yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyonunda ise ocak zammı yüzde 10,67 olarak hesaplanacak.

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yapılacak artışla birlikte halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının 25 bin TL ile 26 bin TL aralığına yükselmesi öngörülüyor. Zam senaryolarına göre yeni taban aylık rakamları şöyle şekilleniyor:

Yüzde 7 zam ihtimalinde taban aylık 25 bin 201 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 9,72 oranındaki artış gerçekleşirse en düşük maaş 25 bin 841 TL olacak.

Yüzde 10,67'lik en yüksek zam senaryosunda ise en düşük emekli aylığı 26 bin 65 TL sınırına ulaşacak.