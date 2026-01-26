En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş, Meclis’ten geçen düzenleme sonrası oluşan zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Türkiye’de artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz maaşlarla geçinmeye çalışan emekliler, yapılacak fark ödemelerine odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltildi. Muhalefet partileri tarafından yetersiz bulunan bu artış, CHP ve diğer muhalefet partilerinin tepkisini çekti. Düzenleme ile birlikte, en düşük emekli maaşı alan 4 milyon 917 bin emekli için kişi başı 3 bin 119 TL tutarında zam farkı oluştu.

Zam farklarının ödeme tarihine ilişkin belirsizlik sürerken, konuya ilişkin değerlendirmeyi yapan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ödemelerin kısa süre içinde yapılabileceğine işaret etti.

Yılmaz, yasal sürecin tamamlanmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İlgili teklif 7573 kanun numarası ile Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek 23.01.2026 tarihinde kabul edilerek sayın Cumhurbaşkanına imzaya gönderilmiştir. İmza ertesi Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Büyük ihtimalle bu ayın 26’sı veya 27’si gibi imzadan çıkıp Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyorum. Bu hafta içerisinde yasal prosedürün nihayete ereceğini tahmin ediyorum. Ben zam farklarının bu hafta yani 26-30 Ocak tarihleri arasında ödenebileceğini değerlendiriyorum. Eğer ödemeler bu haftaya yetişmezse önümüzdeki ayın başında değil de şubat ayı maaş takviminde toplu olarak ödenebileceğini değerlendiriyorum. Ancak bu ihtimali düşük buluyorum. Bu hafta içerisinde ben fark ödemelerinin yapılmasını bekliyorum” dedi.

Buna göre, yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından zam farklarının büyük olasılıkla ocak ayı sonuna kadar emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelerin bu hafta içinde yapılmaması durumunda ise farkların şubat ayı maaşlarıyla birlikte toplu olarak yatırılması gündeme gelebilecek.