Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.’yi öldürmek amacıyla yaşadığı apartmana giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül’ü (36) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak’taki 14 katlı binada meydana geldi.

APARTMAN GÖREVLİSİNİN KARISINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre İlhan Ş., ayrı yaşadığı eşi Y.Ş.’nin kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Ş., yanındaki bıçakla Gül’ü yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan İlhan Ş. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.