Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü devletin ödeyeceği bayram ikramiyesine çevirirken, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen açıklama bazı vatandaşlarda hayal kırıklığına yol açtı. SGK, sahte sigorta yoluyla emekli olan kişilere bayram ikramiyesi ödenmeyeceğini ve geçmişte yapılan tüm ödemelerin faiziyle geri alınacağını duyurdu.

SAHTE EMEKLİLİKLERE SIKI TAKİP

SGK'nın son dönemde hız verdiği denetimlerde, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen veya faal olmayan şirketler üzerinden sahte sigorta girişi yapılan binlerce kişi tespit edildi. Bu kişilerin emeklilik işlemleri incelemeye alınırken, sadece aylıkları değil, geçmişte ödenen tüm bayram ikramiyeleri ve sosyal yardımlar da geri talep ediliyor.

ÖDEMELER GERİ ALINACAK

Kurumdan yapılan açıklamada, sahte sigorta yoluyla kazanılan emeklilik haklarının tamamen iptal edildiği, alınan maaşların ve yardımların yasal faiziyle geri ödenmesinin istendiği belirtildi. SGK, bu uygulamanın hem haksız kazancın önüne geçmek hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına zorunlu olduğunu vurguladı.

HENÜZ EMEKLİ OLMAYANLARA DİKKAT

SGK, emeklilik başvurusu yapmamış ancak hizmet dökümünde şüpheli bildirim bulunan kişileri de uyardı. İptal edilen hizmet süreleri nedeniyle bu kişilerin emeklilik tarihleri yıllarca ertelenebilirken, yeniden prim ödeme zorunluluğu da doğabilir.

E-DEVLET UYARISI YAPILDI

SGK, tüm sigortalılara e-Devlet üzerinden düzenli olarak “Hizmet Dökümü” kontrolü yapmaları çağrısında bulundu. Sigorta bildirimi yapılan iş yerlerinin gerçekten faal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK’ya başvurulması önerildi.