Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklama ile bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiye tutarının 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.



Bin liralık zammın ardından 17 milyon emekli, ikramiye ödemelerini hangi tarihlerinde alacağını merak ederken, Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimi de ortaya çıktı.

27-28 MART TARİHLERİNDE HESAPLARA YATIRILACAK



Habertürk'ün haberine göre; bu hafta itibarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonucunda emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statülerine göre ödemeleri iki farklı tarihte alacak.



30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ödemelerinin 27 Mart perşembe ve 28 Mart cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ BUHARLAŞTI



İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlayan emekli ikramiyesi, uzun yıllar boyunca yüksek enflasyona rağmen hiçbir zam almamıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise yapılan düşük artışlar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri, değerini tamamen kaybetmiş durumda.



Ödemelerin başladığı 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62'sine denk düşen emekli ikramiyesi, bu yıl açıklanan asgari ücretin yalnızca yüzde 18'ine denk gelmekte.